Москва, , 08:40 — REGNUM Кремль надеется, что пути решения конфликта Роскомнадзора с иностранными интернет-компаниями будут найдены. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что никто не хочет полного запрета зарубежных интернет-платформ и социальных сетей, и «было бы глупо выступать за это», однако «вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно».