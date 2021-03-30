Черкесск, , 08:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявили факт извлечения дохода в крупном размере при нарушении антимонопольного законодательства. В совершении преступления заподозрен бывший директор федерального бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ограничение конкуренции», сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как стало известно, при организации аукционов на строительные работы в период с 2007 по 2017 годы экс-директор заключал с подрядчиками соглашения, нарушающие законы об антимонопольной деятельности. Это позволило ему получить незаконным образом доход в сумме свыше 2,211 млрд рублей. В настоящее время уголовное дело находится в стадии расследования.

Следует напомнить, что бывший руководитель Большого Ставропольского канала ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств при строительстве канала, в частности было похищено около 530 млн рублей при строительстве дополнительного водосброса на головном водозаборном гидроузле Большого Ставропольского канала.

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