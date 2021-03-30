Благовещенск, , 08:39 — REGNUM Житель Благовещенска, накопивший более 500 тыс. рублей долгов перед коммунальщиками лишился квартиры — её продали в ходе открытого аукциона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Амурские коммунальные системы».

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Собственник квартиры задолжал за отопление, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, холодную воду. Сумма долга перед тремя компаниями составила 364 тыс. рублей и ещё 163 тыс. — пени. Подобная процедура по продаже квартиры в счёт погашения долгов проводилась в Приамурье впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта 2021 года жители Приамурья должны были за жилищно-коммунальные услуги 3,38 млрд рублей. При этом уже просроченная задолженность составляла 2,3 млрд рублей.