Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM В Екатеринбурге Ленинский райсуд вынес приговор бывшему директору по логистике ООО «Карабашские Абразивы». Его признали виновным в коммерческом подкупе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным следствия, этот гражданин получил с помощью банковских переводов более 6 млн рублей. Деньги отправляли представители транспортных организаций за то, чтобы получать заявки на предоставление железнодорожных составов для осуществления перевозки грузов.

Суд назначил экс-руководителю 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима. Также гражданин оштрафован на 8 млн рублей и на четыре года лишён права занимать определённые должности.