Кызыл, , 08:38 — REGNUM «Ни одна копейка инвестиций» не придёт на замусоренные и заброшенные территории. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, обращаясь к руководителям районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, для развития своих территорий муниципальным главам нужно начинать с мусора.

«Поэтому главам районных администраций следует вместе с региональным оператором вплотную заняться вопросами формирования работающей системы сбора, перевозки и хранения твердого бытового мусора, начиная с открытия легального полигона», — отметил он.

При этом проблемы с мусором в 2020 году, по его словам, удалось стабилизировать путём смены регионального оператора. В частности, из мусорного коллапса была выведена столица региона — Кызыл.

При этом темпы перехода на новую систему сбора и утилизации отходов Кара-оол назвал недостаточными. В числе причин этого названы нехватка спецтехники, мусоровозов, а также отсутствие организаций по вывозу мусора в ряде райцентров.

«Все это не дает приблизиться к главному этапу реформы — созданию накопителей мусора и предприятий по его переработке», — отметил глава региона.

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