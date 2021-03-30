Москва, , 08:41 — REGNUM Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе доставил в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, более 80 тонн гуманитарного груза. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов одиннадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Степанакерт — Мадагиз — Кельбаджар и доставила 80 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе — электрооборудование, строительное оборудование и материалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что содействие азербайджанской стороне было оказано на основе условий трёхстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, подписанного 9 ноября 2020 года.

Напомним, что до ноября 2020 года Кельбаджарский район входил в так называемый «пояс безопасности Нагорного Карабаха», находившийся за пределами первоначально заявленной территории Нагорно-Карабахской Республики, но контролируемый армией Нагорного Карабаха.

В настоящее время российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Норагюх Аскеранского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями.

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