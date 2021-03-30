Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге на площадке музея изобразительных искусств 1 апреля состоится открытие уникальной выставки «Космос глазами наивных художников», посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина, сообщили в учреждении культуры.

«Экспозиция напомнит о неразгаданных тайнах Вселенной, мужестве космических первопроходцев, о невероятных технических достижениях человечества, о хрупкости человеческой жизни на земле и ответственности человека за её сохранение», — отметили специалисты музея.

На выставке продемонстрируют 50 работ 12 художников. Среди них — Инна Доценко, Лариса Нестерова, Михаил Остапов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбуржья, выставка станет передвижной. С 6 апреля «Космос глазами наивных художников» смогут увидеть жители Новосергиевского, в конце месяца — Шарлыкского района.

Добавим, коллекция работ наивных художников Оренбургского музея ИЗО является одной из уникальных и многочисленных в России. Она формируется на протяжении более 50 лет и насчитывает более 500 полотен живописцев из Оренбуржья, а также других регионов и стран.