Оренбург, 30 марта 2021, 08:37 — REGNUM В Оренбурге на площадке музея изобразительных искусств 1 апреля состоится открытие уникальной выставки «Космос глазами наивных художников», посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина, сообщили в учреждении культуры.
«Экспозиция напомнит о неразгаданных тайнах Вселенной, мужестве космических первопроходцев, о невероятных технических достижениях человечества, о хрупкости человеческой жизни на земле и ответственности человека за её сохранение», — отметили специалисты музея.
На выставке продемонстрируют 50 работ 12 художников. Среди них — Инна Доценко, Лариса Нестерова, Михаил Остапов.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбуржья, выставка станет передвижной. С 6 апреля «Космос глазами наивных художников» смогут увидеть жители Новосергиевского, в конце месяца — Шарлыкского района.
Добавим, коллекция работ наивных художников Оренбургского музея ИЗО является одной из уникальных и многочисленных в России. Она формируется на протяжении более 50 лет и насчитывает более 500 полотен живописцев из Оренбуржья, а также других регионов и стран.