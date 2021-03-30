Новый Некоуз, Ярославская область, , 08:35 — REGNUM В Ярославской области четыре сельхозпредприятия Некоузского района могут закрыть молочные фермы и пустить дойных коров на мясо. Об этом пишет в обращении губернатору Дмитрию Миронову депутат областной думы Эльхан Мардалиев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коровы Pixabay.com

Как сообщает депутат, из-за разбитых дорог покупатель молока отказался вывозить продукцию. Ситуацию автор обращения называет критической.

«Речь идет об ООО «Агрофирма «Сить», СПК «1 мая», ООО «Агрофирма Латка», ООО «Данилово». Со слов заявителей, ранее забором молока у данных хозяйств занималась фирма ООО «ВОЛГА-ТРЕЙДИНГ». Но с марта месяца машина перестала приезжать за продукцией. Руководство ООО «Волга-Трейдинг» мотивировало данное решение плохим состоянием дорог до данных хозяйств, из-за чего происходят частые поломки машины, а также низким качеством поставляемого молока. Заявители возможной причиной низкого качества молока называют нерегулярность вывоза молока, который осуществляется на второй-четвертый день после надоя», — пишет депутат в обращении губернатору Ярославской области.

Как уточняет депутат, хозяйства уже раздают молоко местным жителям бесплатно. Его просто некуда девать. Местные жители говорят, что с закрытием ферм лишатся работы, село вымрет.

«Сейчас в таком положении оказались 4 небольших хозяйства Некоузского района в котором трудятся 70 человек. Много это или мало? Считаем, что много. На селе осталось не так много производств, которые давали бы хоть какую-нибудь работу населению. А в Некоузском районе тем более. Не будет работы, то и оставшиеся еще села вымрут, а мы все окончательно забудем вкус настоящего молока!», — пишет Эльхан Мардалиев.

Депутат просит губернатора найти выход из сложившейся ситуации.

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