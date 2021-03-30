Пекин, , 08:33 — REGNUM Непогашенный внешний долг Китая на конец 2020 года составлял $2,4 трлн, согласно данным валютного регулятора страны, передает 28 марта агентство Синьхуа.

Баланс был на $92,5 млрд выше, чем на конец сентября 2020 года или на 4% больше, сказала пресс-секретарь Государственного управления иностранной валюты КНР Ван Чуньин.

Структура внешнего долга Китая еще больше улучшилась, сказала она, добавив, что пропорции долга в национальной валюте, а также среднесрочного и долгосрочного долга выросли по сравнению с показаниями конца сентября 2020 года.

Основные показатели внешнего долга страны, такие как коэффициент обязательств, коэффициент долга и коэффициент обслуживания долга, находятся в пределах международно-признанных пороговых значений, сказала Ван, добавив, что общие риски, связанные с внешним долгом, находятся под контролем.