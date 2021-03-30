Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американский стартап Humble Motors готовит к премьере электрический кроссовер, способный заряжаться от солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электрокроссовер с солнечными панелями Humble Motors

Компания опубликовала несколько изображений четырехдверного пятиместного кроссовера/внедорожника под названием Humble One, который, как ожидается, будет иметь запас хода в 500 миль (800 км). В пресс-релизе говорится, что в нем с комфортом поместятся четыре человека.

Также автомобиль имеет легкий вес и аэродинамическую форму. В сообщении компании говорится, что это будет «первый в мире электрокросс, способный заряжаться от встроенных в крышу солнечных панелей». В данном проекте принимают участие бывшие сотрудники компаний Ford и Ferrari.

На данный момент известно, что Humble One получит электромотор максимальной производительностью 1034 л. с. Запас хода электрокроссовера составит 800 км.

Ранее стало известно, что компания Toyota Motor на автомобильной выставке в Шанхае представит новый электрический кроссовер, собранный на платформе e-TNGA (модификация модульной платформы TNGA).

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