Бразилиа, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 38,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 38 927 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 573 615.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1660 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 313 866.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 969 247 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 44 326 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.