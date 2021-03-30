Москва, , 08:32 — REGNUM К числу друзей России на постсоветском пространстве относятся все государства, за исключением Грузии, Украины и Прибалтики. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких отношений гораздо больше. Это всё пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углублённая интеграция со странами ЕАЭС. Кроме этого, еще один важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии», — сказал Песков.

Помимо этого, по его словам, в список друзей России входят латиноамериканские государства, «проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией».

В список, по словам Пескова, также вошёл «целый ряд европейских стран»: «Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами-членами ЕС продолжается».

Пресс-секретарь российского лидера также отнёс к числу друзей России в мире африканские страны, Китай, Индию и «практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе», за исключением Австралии.