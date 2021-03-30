Уфа, , 08:32 — REGNUM Пятилетняя девочка получила травмы в результате ДТП в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 29 марта в с. Иглино на ул. Ленина: автомобиль «Nissan Qashqai», за рулем которого находился 49-летний мужчина, предположительно не уступил дорогу автомашине «Лада Гранта», в результате произошло столкновение. В этом ДТП получила травмы пятилетняя девочка, которая находилась в салоне отечественного автомобиля.

«При освидетельствовании водителей оказалось, что предположительный виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, прибор показал 0,796 мл/л», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Башкирии в результате ДТП один человек погиб, еще два пострадали.