Уфа, 30 марта 2021, 08:32 — REGNUM Пятилетняя девочка получила травмы в результате ДТП в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 29 марта в с. Иглино на ул. Ленина: автомобиль «Nissan Qashqai», за рулем которого находился 49-летний мужчина, предположительно не уступил дорогу автомашине «Лада Гранта», в результате произошло столкновение. В этом ДТП получила травмы пятилетняя девочка, которая находилась в салоне отечественного автомобиля.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Башкирии в результате ДТП один человек погиб, еще два пострадали.