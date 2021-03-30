Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в Казахстане составит 22,8 млн га, что на 0,8% больше, чем в 2020 году. Об этом 30 марта заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров на заседании правительства.

Зерновые и зернобобовые культуры разместят на площади 15,8 млн га, масличные — на площади 3 млн га, хлопчатник — на 116,5 тыс. га, сахарную свеклу — на 21,8 тыс. га, кормовые культуры — на 3,4 млн га.

По состоянию на 29 марта к посевным работам приступили в Джамбульской, Кызыл-Ординской, Алма-Атинской и Туркестанской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году валовой сбор зерновых культур в Казахстане увеличился на 15%, до 20,065 млн тонн. Урожайность с гектара составила 12,8 центнера.

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