Лос-Анджелес, США, , 08:31 — REGNUM Марк Хэмилл прокомментировал слухи о том, что Себастиан Стэн, исполняющий роль Зимнего солдата в кинокомиксах Marvel, сыграет Люка Скайуокера в новом фильме или сериале «Звёздные войны». Актёр разместил публикацию 30 марта в Twitter.

Ранее Стэн заявил, что он готов исполнить роль Скайуокера только в том случае, если коллега попросит об этом. Когда фанаты обратились за комментарием к Хэмиллу, он сказал, что слова Стэна

«Подразумевается, что у меня есть право голоса при принятии решений о кастинге», — сказал Хэмилл, отметив, что в действительности такого права ему никто не давал.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1376635276982804480

Стоит отметить, что разговоры о возможном участии Себастиана Стэна в проектах Lucasfilm начались после того, как поклонники «Звёздных войн» обратили внимание на внешнее сходство актёров. Стэн высказался по поводу этих слухов 25 марта 2021 года, во время выступления на передаче Good Morning America.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы шоу «Мандалорец» показали, как создавали страшную сцену с пауками