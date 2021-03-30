Москва, , 08:31 — REGNUM Во всех административных округах Москвы заработал пилотный проект «Свободный доступ», который с июня 2020 года тестировался в пяти районах столицы, сообщается на портале градоначальника.

Проект «Свободный доступ» направлен на борьбу с незаконным использованием придомовых территорий. Это незаконная установка во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов, организация незаконных автостоянок во дворах и т .д.

В тех округах Москвы районе, где уже действует проект, работает ответственный инспектор Госинспекции. Если поступают жалобы от жителей, подтверждается факт самозахвата земли, Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой округа принимают меры и восстанавливают свободный доступ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платные парковки начали активно распространяться в Москве с 2012 года.

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