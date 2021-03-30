Саратов, , 08:35 — REGNUM В Саратовской области с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующее постановление подписано вице-губернатором Романом Бусаргиным.

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При этом работодателям рекомендовано в период с 1 по 12 апреля перевести работников в возрасте от 65 лет и старше на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области с 17 марта возобновили деятельность круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей при условии соблюдения всех требований.

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