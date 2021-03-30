Бразилиа, , 08:32 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о масштабных перестановках в бразильском правительстве. Он написал об этом 30 марта в телеграм-канале.

«Мы сменили руководство шести министерств, соответствующие назначения будут опубликованы в Официальном вестнике», — говорится в сообщении бразильского лидера.

Теперь министром обороны страны стал Валтер Соуза Брага Нетту, ранее являвшийся главой генерального штаба страны, а главой МИД Бразилии — посол и дипломат Карлош Алберту Франку Франса, который ранее был на посту специального советника при президенте.

Также главой минюста стал Андерсон Густаву Торрес, а возглавлявший ведомство до этого Андре Луис де Алмейда Мендонса вернется на должность генпрокурора Бразилии. При этом главой МВД назначен федеральный депутат Флавиа Арруда, а нынешний министр — Луис Эдуарду Рамош — станет главой гражданской палаты при президенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва ушел со своей должности.