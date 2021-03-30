Пекин, , 08:29 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за первые два месяца текущего года в пищевой промышленности Китая наблюдался устойчивый рост объемов производства и продаж, сообщает агентство Синьхуа.

По данным министерства, в период с января по февраль добавленная стоимость основных производителей продуктов питания выросла на 28,8% в годовом исчислении, а переработчиков сельскохозяйственных побочных продуктов — на 22,8% в годовом исчислении.

Розничные продажи в сфере пищевой промышленности за этот период сильно выросли: продажи зерна, масла и продовольственных товаров выросли на 10,9% в годовом исчислении до 282,79 млрд юаней (около $43,26 млрд).

Розничные продажи в секторе напитков выросли на 36,9% в годовом исчислении до 43,87 млрд юаней, в то время как продажи в табачном и алкогольном секторах выросли на 43,9% в годовом исчислении до 86,09 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства.