Москва, , 08:28 — REGNUM На сегодняшний день речи об объединении России и Белоруссии не ведётся. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано», — сказал Песков.

Он напомнил о договоре в рамках Союзного государства, где прописана «определённая последовательность шагов по углублению интеграции», и о наборе «дорожных карт», которые согласовывают кабинеты министров двух стран.

Песков ещё раз подчеркнул, что «об объединении речи не ведется», однако признал, что «максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов».