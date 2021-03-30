Пекин, , 08:26 — REGNUM Китайские авиакомпании увеличили количество внутренних рейсов на предстоящий летне-осенний авиационный сезон, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC), в период с 28 марта по 30 октября, скорее всего, будет выполняться по 92 756 внутренних рейсов еженедельно, что на 10,7% больше, чем за аналогичный сезон 2020 года.

В целом, китайские и зарубежные авиакомпании запланировали на новый сезон 5972 еженедельных международных грузовых рейсов, что на 32,8% больше, чем в зимне-весенний авиационном сезоне.

Международные пассажирские рейсы будут сохранять низкую частоту из-за мер по профилактике COVID-19 в стране. Количество международных пассажирских рейсов в новом сезоне немного вырастет с зимы и весны до 644 в неделю. Это примерно 3% от допандемического уровня.

CAAC добавляет, что китайские авиакомпании запустят больше внутренних маршрутов в новом сезоне, чтобы улучшить свою маршрутную сеть.

Китайская гражданская авиационная промышленность ожидает, что в 2021 году пассажирские перевозки восстановятся примерно до 90% от предэпидемического уровня, говорится в сообщении CAAC. Объем грузов и почты, перевозимых воздушным транспортом, также, вероятно, вернется к доэпидемическому уровню.

По последним данным CAAC, в феврале гражданская авиация Китая обслужила около 23,95 млн пассажирских рейсов, что на 187,1% больше в годовом исчислении.