Москва, , 08:24 — REGNUM Идея проведения саммита «ядерной пятёрки» в составе России, США, Великобритании, Китая и Франции на сегодняшний день вряд ли возможна. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что Владимир Путин готов вернуться к этой идее «в любой момент», однако при отсутствии желания как минимум у представителей администрации США «эта идея сейчас мало реализуема».