Сеул, , 08:26 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству ускорить выплату чрезвычайной помощи и вакцинацию населения от COVID-19. Об этом сообщает YTN со ссылкой на заявление главы государства.

Известно, что данное заявление политик сделал 29 марта в ходе еженедельного заседания кабинета министров.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что данные факторы являются решающими в восстановлении экономики.

Президент отметил важность скорейшего использования бюджета, выделенного на помощь нуждающимся, и мер профилактики коронавирусной инфекции. А также призвал органы здравоохранения установить очерёдность массовой вакцинации, которая начнётся в апреле, справедливым и тщательным» образом.

Затрагивая вопрос национальной экономики Мун Чжэ Ин выразил уверенность в том, что она восстанавливается «достаточно быстро». Он напомнил, что Международный валютный фонд повысил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи до 3,6%.

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