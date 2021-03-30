Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Для разрешения политического кризиса в Грузии в первую очередь нужно достичь соглашения между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий по двум вопросам. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 29 марта заявил в Тбилиси представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон на брифинге.

Он провёл встречи с политическими лидерами разных партий. Переговоры по выходу из кризиса должны начаться 30 марта.

«Главное — уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие. Разумеется, будут рассмотрены и другие вопросы», — сказал Даниэльсон.

Представитель Евросовета отметил, что подготовит к переговорам рамочный документ, а представителям партий нужно будет решить, подписывать его или нет.

«В конечном итоге — это ответственность политических партий. Зависит от партий, возьмут ли они на себя ответственность за подписание документа», — подчеркнул европейский политик.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

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