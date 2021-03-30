Канберра, , 08:21 — REGNUM Четыре российские компании попали под санкции, которые ввела Австралия. Как сообщили в австралийском министерстве иностранных дел, ограничительные меры связаны со строительством Крымского моста. Заявление главы внешнеполитического ведомства Мэрис Пейн опубликовано 30 марта на сайте ведомства.

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«Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив», — уточнили в МИД.

По мнению МИД Австралии, попавшие под санкции организации и гражданин «в силу своей деятельности причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддержать сепаратистскую деятельность на востоке Украины».

Пейн также добавила, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Великобританией и ЕС.

Добавим, что на сегодняшний день в австралийских санкционных списках по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России ввела Канада.

Известно, что в список попал генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Также затронуты ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».