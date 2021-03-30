Вашингтон, , 08:25 — REGNUM С критикой своих бывший советников по ситуации с коронавирусной инфекцией — главного инфекциониста США Энтони Фаучи и бывшего координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Деборы Беркс — выступил бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова 30 марта приводит Associated Press.

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«Считаю, что пора во весь голос рассказать про доктора Фаучи и доктора Беркс, занимающихся самопиаром и пытающихся прикрыть свою плохую интуицию и неудачные рекомендации, которые я, к счастью, почти всегда отменял», — сказал он.

Также Трамп добавил, что Беркс, это «известная лгунья, которой мало кто доверяет» и заявил, что оперативная разработка и производство вакцины от COVID-19 является заслугой администрации президента США и лично его, так как именно бывший американский лидер, по его словам, инициировал партнерскую программу с частными компаниями и обеспечил им необходимые государственные закупки для финансирования научных работ.

Отметим, 29 марта Энтони Фаучи заявил, что администрация Трампа «боролась друг с другом, а не с вирусом», а Беркс отметила, что, по ее мнению, скончавшихся в США от COVID-19 могло бы быть меньше в случае, если бы Белый дом ввел в стране более строгие меры карантина сразу после первой волны пандемии.