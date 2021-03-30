Уфа, 30 марта 2021, 08:23 — REGNUM Штрафы до 70 тысяч рублей за продажу детям сжиженного углеводородного газа могут ввести в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что соответствующий проект закона принят депутатами госсобрания республики в первом чтении.
Законопроектом определяется размер штрафов за продажу детям сжиженного углеводородного газа.
Отмечается, что законопроект будет способствовать недопущению распространения токсикомании в подростковой среде.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2020 года в Башкирии был принят закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».