Уфа, , 08:23 — REGNUM Штрафы до 70 тысяч рублей за продажу детям сжиженного углеводородного газа могут ввести в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что соответствующий проект закона принят депутатами госсобрания республики в первом чтении.

«Речь идет о любых емкостях, включая газовые зажигалки. Этот документ обеспечит практическую реализацию принятого ранее закона, которым был установлен запрет на продажу детям такой продукции», — передает слова пресс-служба госсобрания слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Законопроектом определяется размер штрафов за продажу детям сжиженного углеводородного газа.

«Для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан — от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 70 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба госсобрания.

Отмечается, что законопроект будет способствовать недопущению распространения токсикомании в подростковой среде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре 2020 года в Башкирии был принят закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».