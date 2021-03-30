Абдулино, Оренбургская область, , 08:19 — REGNUM В Оренбургской области сотрудницу салона сотовой связи в городе Абдулино обвиняют в хищении 930 тыс. рублей. Жертвами преступления стали 15 человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным следствия, 20-летняя горожанка оформляла кредитные карты на покупателей без их ведома. Денежные средства злоумышленница использовала для оплаты покупок в магазинах, а часть обналичивала.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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