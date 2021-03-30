Киев, , 08:19 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть возможность отдать приказ о наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 29 марта в интервью изданию «Гордон».

"Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего нет проблем дать команду или принять решения. Просто надо просчитывать все последствия потом…» — сказал военный.

Хомчак добавил, что военная кампания против ДНР и ЛНР сопряжена с большими потерями среди мирного населения региона и боевиков ВСУ.

«Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, — конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет… Мы это видели в 14-м году», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хомчак заявил, что ВСУ готовятся к любым сценариям, включая наступление на Донбасс. Он также отметил, что украинские силовики морально готовы к такому наступлению.

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