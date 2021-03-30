Киев, 30 марта 2021, 08:19 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть возможность отдать приказ о наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 29 марта в интервью изданию «Гордон».
Хомчак добавил, что военная кампания против ДНР и ЛНР сопряжена с большими потерями среди мирного населения региона и боевиков ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хомчак заявил, что ВСУ готовятся к любым сценариям, включая наступление на Донбасс. Он также отметил, что украинские силовики морально готовы к такому наступлению.
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