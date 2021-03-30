Москва, , 08:16 — REGNUM Для России наиболее интересным вариантом представляется диалог с США по темам, которые ей выгодны. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов», — сказал Песков.

Помимо этого, он подчеркнул, что с США необходимо говорить по совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану и по ряду других мировых проблем.