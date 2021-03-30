Челябинск, , 08:16 — REGNUM Создание в регионах городских агломераций влечёт за собой заметные социально-экономические эффекты. Об этом заявил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, среди позитивных моментов можно назвать как развитие дорожной инфраструктуры, так и совершенствование муниципального транспорта. Кроме того, положительными аспектами являются единая строительная политика и точки роста в экономике.

Он добавил, что на Южном Урале видят в создании агломераций большие перспективы. Сейчас их уже создано несколько, в том числе Челябинская, Горнозаводская и Магнитогорская. Рассматривается возможность агломерационных процессов и на территории северной части региона.

«Мы с вами понимаем, что в целом, если мы говорим про опережающий экономический рост, он в первую очередь будет сосредоточен в агломерациях, это общая тенденция, это общее правило», — полагает Алексей Текслер.