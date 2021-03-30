Бандунг, Индонезия, , 08:16 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что 298 домов были повреждены из-за торнадо, обрушившегося на три деревни в округе Бандунге, сообщает CNN Indonesia.

«Материальный ущерб, понесенный жителями, составил 298 единиц жилья, 2 образовательных учреждения, 1 офис и 1 мечеть», — заявили в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

https://twitter.com/Bandungsatucom/status/1376141715208204288

В результате торнадо пострадали пять человек, двое из них получили серьезные травмы.

Напомним, торнадо обрушился на индонезийский Бандунг 28 марта 2021 года.