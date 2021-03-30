Сан-Франциско, США, , 08:13 — REGNUM В рамках весеннего тематического мероприятия в игру Pokemon Go добавят двух новых покемонов. Об этом 30 марта сообщила twitter-страница франшизы.

Пасхальный ивент (внутриигровое мероприятие) пройдёт в Pokemon Go с 4 по 8 апреля 2021 года. Разработчики сообщили, что поклонники игры смогут найти в пасхальных яйцах в таких покемонов, как Chansey, Happiny, а также Bunnelby, Diggersby, Chansy и Buneary.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1376632764540329984

Напомним, Pokemon GO доступна владельцам устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Разработкой игры занимается компания Niantic.

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