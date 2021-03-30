Владивосток, 30 марта, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, в заливе Петра Великого в Японском море отработал ведение боевых действий одиночным кораблем и провел учение с выполнением артиллерийской стрельбы. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Крейсер «Варяг»

«В соответствии с планом боевой подготовки, флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» в заливе Петра Великого отработал ведение боевых действий одиночным кораблем и провел учение с выполнением артиллерийской стрельбы на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из 130-мм артиллерийской установки АК-130 по сложной позиции для стрельбы, которая имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника.

При этом наведение корабля на цели и корректировка его артиллерийского огня велась с использованием комплекса беспилотников «Орлан-10». Также «Варяг» обнаружил и уничтожил огнем артиллерийской установки АК-630 макет, который имитировал морскую плавающую мину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно на Северном флоте (СФ) ВМФ России начались командно-штабные учения по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении.