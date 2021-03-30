Южно-Сахалинск, , 08:21 — REGNUM На Сахалине на территории двух районов на юго-востоке острова прогнозируется лавинная опасность. Об этом со ссылкой на региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«31 марта на территории Долинского и Углегорского районов прогнозируется лавинная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на остальной части острова «возможен сход одиночных лавин», но в целом «нелавиноопасно».

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх районах Сахалинской области в период с 27 по 29 марта прогнозируется опасность схода лавин.

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