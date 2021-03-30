Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 1492 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 415, Нур-Султане — 346, Алма-Атинской области — 120, Западно-Казахстанской области — 94, Карагандинской области — 88. Общее число случаев достигло 241 873.

Число выздоровевших пациентов достигло 217 168, в том числе 788 — за минувшие сутки, скончались 3029 человек.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом 1 марта составляло 622. Для нормализации ситуации в регионах республики ужесточают карантин.