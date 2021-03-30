Москва, , 08:09 — REGNUM Личную роль президента РФ Владимира Путина в том, чтобы остановить боевые действия на территории Нагорного Карабаха, должны помнить все. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А что касается того, что произошло… Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все», — сказал Песков.

Он напомнил о «прекрасных доверительных отношениях» с Азербайджаном и «исторически хороших отношениях» с Арменией.