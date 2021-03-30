Пермь, , 08:08 — REGNUM В Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, который признана виновным в незаконном изготовлении оружия, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина на территории завода изготовил гладкоствольное короткоствольное оружие, изменив конструкцию охолощенного пистолета. Ружье, пригодное для стрельбы патронами калибра 9 мм, впоследствии использовалось для совершения преступления.

Суд назначил пермяку полтора года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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