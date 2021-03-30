Тобольский район, Тюменская область, 30 марта 2021, 08:05 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области закрыли временные зимние трассы и переправы в труднодоступных поселениях. На переправах дорожники устанавливают запрещающие знаки, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Состояние зимних трасс в связи с погодными условиями неудовлетворительное, двигаться по ним опасно», — сообщил первый заместитель главы района Максим Александров.
Вертолетное сообщение с труднодоступными территориями начнётся с 1 мая — на месяц раньше обычного. График полётов пересмотрели по просьбе жителей тюменского Заболотья.