Москва, , 08:05 — REGNUM На сегодняшний день у президента РФ Владимира Путина запланирован ряд поездок в регионы, а уже после завершения прививочного цикла российский лидер начнёт активно ездить по стране. Об этом изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока намечены несколько региональных поездок. Я думаю, после того как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране. Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений. Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день «точных планов нет», и в этой связи «любое приглашение [российского лидера] делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация».