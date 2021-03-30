Владивосток, , 08:26 — REGNUM В Приморье 15 муниципальных образований намерены участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство и ремонт новых социальных объектов необходимо почти два млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На подпрограмму «Современный облик сельских территорий» нужно более 1,3 млрд рублей в 2022 году и более 500 млн в 2023-м. Планируется строительство и ремонт детских садов, домов культуры, спортивных комплексов, очистных сооружений — всего предстоит реализовать около 60 мероприятий в 15 муниципальных образованиях Приморья.

В госпрограмму вошли Анучинский, Пограничный, Октябрьский, Хорольский, Ханкайский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский, Спасский и Черниговский муниципальные районы, Артемовский и Уссурийский городские округа.

«Современный облик сельских территорий» — третье направление госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», планируемое к реализации в Приморском крае с 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году на развитие сельских территорий выделят более 12 млн рублей — субсидии по госпрограмме направят на улучшение жилищных условий агропромышленников и благоустройство населённых пунктов.