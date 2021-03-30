Москва, , 08:05 — REGNUM Рубль 29 марта укрепился к евро и британцу, но немного сдал позиции доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара евро доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 75,68 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,25%, до 89,02 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 104,18 руб.

Торги по паре доллар/рубль открылись повышением, так как нефть торговалась в минусе к моменту открытия Мосбиржи. Нефть отреагировала снижением на новость о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проход по Суэцкому каналу, был снят с мели.

По итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 0,88%, до $65,03 за баррель. Пара доллар/рубль торговалась в течение дня в узком ценовом диапазоне 75,55−76,11 руб.

Рубль не укрепляется из-за санкционных рисков, так как инвесторы опасаются санкций против ОФЗ. Это ему не помешало укрепиться против евро и британца на фоне их слабости к доллару США на валютном рынке Форекс.

Сегодня, 30 марта, нефть марки Brent торгуется выше отметки $65 за баррель. Большинство основных валют укрепились против доллара США.

На Мосбирже курс доллара снизился до 75,41 руб. с открытия утренней сессии. Продавцы прошли поддержку 75,60 руб. Сейчас им открылась дорога к зоне 74,80−75,00 руб.

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