Челябинск, , 08:04 — REGNUM В Челябинской области отыграны все конкурсы по строительству и ремонту автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт о работах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики уже определены. «Они готовы приступить к работам», — заверили в пресс-службе.

Отметим, данный вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера и федерального вице-премьера Марата Хуснуллина. Детали встречи пока неизвестны.