Самара, , 08:06 — REGNUM Мастер спорта по военному многоборью, ветеран вооруженных сил Сергей Кобылянский назначен министром спорта Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что Сергей Кобылянский вырос в Самарской области, стал выпускником военного института физической культуры в Санкт-Петербурге, является мастером спорта по военному многоборью, кандидатом в мастера спорта по хоккею с шайбой. Работал главным инспектором Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил Минобороны РФ.

Сообщается, что главным направлением работы министерства спорта региона должна стать пропаганда физкультуры и спорта среди населения, а также деятельность по созданию условий для ведения жителями здорового образа жизни.

«Приоритетны вопросы массового спорта, детского спорта, доступности занятий спортом для людей всех поколений, создание условий для самореализации граждан, в том числе, имею в виду и спорт высших достижений», — обозначил направления деятельности министерства глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Азаров вручил Кобылянскому удостоверение министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области назначен новый министр культуры региона: министром культуры с 17 февраля назначена Татьяна Мрдуляш.