Петропавловск-Камчатский, , 08:05 — REGNUM Около побережья Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,2, которое стало вторым за 30 марта. Об этом 30 марта сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Уточняется, что сейсмособытие было зафиксировано в 12:13 по местному времени (03:13 мск) и эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 138 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения располагался на глубине 44 км.

Как отмечает управление МЧС по региону, в результате подземных толчков нет пострадавших и разрушений, жители населенных пунктов не ощутили землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы в акватории Тихого океана у берегов Камчатского края.