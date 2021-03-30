Москва, , 08:21 — REGNUM Мошенники распространили на сайты объявлений схему с требованием вернуть «ошибочно зачисленные» деньги на банковскую карту. Об этом сообщает 30 марта РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Один из сценариев обмана предполагает перевод небольшой суммы на карту потенциальной жертвы. Затем злоумышленники просят получателя вернуть деньги, но на реквизиты третьего лица, который якобы и должен был их получить.

Если просьбу мошенников выполнить, осуществится закрепительный платёж, и карта привяжется к какому-либо интернет-сервису. После этого никакие коды или SMS не потребуются жуликам для совершения покупок.

«Теперь они могут совершать покупки и с помощью привязанных к карте сервисов списывать деньги с карт клиентов без дополнительной верификации», — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Второй сценарий включает перечисление якобы «авансов» за покупку на сервисах объявлений. Мошенники публикуют множество объявлений о товарах по цене заметно ниже рыночной. С покупателя просят предоплату, при этом перевести её он должен на карту другой потенциальной жертвы.

После этого аферисты требуют от второго человека вернуть «ошибочный перевод», но не на карту отправителя, а на карту «мамы» или «подруги». Покупатель в результате не получает товар и выясняет отношения со второй жертвой аферистов, которые остаются в стороне.

По словам ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, историй об ошибочных платежах у мошенников множество. Чтобы избежать обмана, пользователю сайта частных объявлений следует проводить все операции через него.

«Не переходить по ссылкам, не общаться в других мессенджерах, не переводить деньги с карты на карту», — посоветовал эксперт.

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