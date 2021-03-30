Джакарта, , 08:01 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе Центральной Явы и особого округа Джокьякарта, снова начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

На горе сформировалось облако с расстоянием скольжения примерно 1500 метров.

Специалисты также наблюдали 18 случаев схода лавин с максимальным расстоянием скольжения 800 метров.

Выброшенный вулканический материал при взрывном извержении может достигать радиуса 3 км от вершины. Жителей призвали не приближаться к опасным зонам и помнить об опасностях лавы.