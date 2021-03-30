Москва, , 07:59 — REGNUM В преддверии выборов в Госдуму РФ Россию ждёт политическая активность на повышенном уровне. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас так или иначе нас ждёт, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера не сомневается в том, что «если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться».