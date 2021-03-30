Сараево, , 08:02 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович 29 марта принял недавно вступившего в свою новую должность посла Румынии в Боснии и Герцеговине Антона Пакурету. Об этом 30 марта сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Был сделан вывод, что двусторонние отношения между Боснией и Герцеговиной и Румынией находятся на высоком уровне, открытых вопросов — нет, и что необходимо в ближайший период поднять их на еще более высокий уровень путем развития сотрудничества в области экономического и культурного обмена.

Они обсудили политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине и во всем регионе Западных Балкан с акцентом на важность европейской и натовской перспективы Боснии и Герцеговины для безопасности и стабильности всего региона.

Джаферович пожелал Пакурету пожелал ему успешной дипломатической службы в Боснии и Герцеговине.