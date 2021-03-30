Ереван, , 07:58 — REGNUM Доверие и предсказуемость являются основными факторами, которые должны определять отношения Армении и России. Об этом 29 марта заявил армянский президент Армен Саркисян.

По его словам, отсутствие предсказуемости в отношениях Москвы и Еревана крайне опасно.

«Очень важными, мне кажется, являются два фактора. Один называется доверие. Второй — предсказуемость. Наши отношения должны быть настолько понятны и настолько глубоки, что мы должны друг другу доверять на 100%. И должно быть так, чтобы была абсолютная предсказуемость. Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна», — отметил Саркисян в интервью РБК.

Кроме того, президент выразил мнение о том, что отношения двух стран являются своего рода константой и не зависят от того, кто возглавляет Армению и какие у него политические взгляды.

Саркисян также отметил, что он не считает, что отношения Москвы и Еревана стали более холодными. Он полагает, что большинство представителей армянского народа, включая членов диаспор, видят в России главного партнера Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудили программу модернизации армянских вооруженных сил и договорились о визите в республику высокопоставленной делегации из России.

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